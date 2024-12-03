Родителям объяснили, как помочь школьнику справиться с высокими нагрузками

Родителям стоит внимательнее следить за состоянием своих детей-школьников, чтобы помогать им справляться с высокими учебными нагрузками. Об этом kp.ru рассказала кандидат педагогических наук и профессиональный конфликтолог, директор Московского института развития непрерывного образования (МИРНО) Наталия Сченснович.

«Будьте внимательнее к детям, наблюдайте за здоровьем и реакциями организма на стресс и нагрузки, советуйтесь с врачами, выбирайте то, что подойдет именно вашему школьнику. Главное — принимайте решение только в пользу здоровья ребенка, а не в пользу своих ожиданий и амбиций», — сказала эксперт.

Она рекомендует составить детям график, чтобы равномерно распределять нагрузки в течение дня, нормализовать их питание и регулярно организовывать прогулки. Кроме того, стоит ограничивать пользование гаджетов и не забывать про спорт, добавила Сченснович. По ее словам, важно также показывать ребенка врачам, чтобы следить за его здоровьем.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова до этого говорила, что сокращение количества уроков в день может помочь снизить нагрузку на школьников, не ухудшая при этом уровень их знаний. Лантратова отметила, что одной из основных проблем современного образования является его чрезмерная ориентация на академические успехи, при этом зачастую игнорируется физическое и эмоциональное состояние учащихся.

Ранее в российском регионе высказались о высокой нагрузке на детей в школах.