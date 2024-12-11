Педагог рассказала, как уменьшить нагрузку на школьников

В России стоит пересмотреть методы преподавания в школах и нагрузку на учеников, чтобы помочь им усваивать программу. Об этом RuNews24.ru рассказала руководитель детского образовательного центра, педагог Екатерина Ермакова.

По ее словам, прежде всего важно пересмотреть и сократить количество домашних заданий без потери качества образования, чтобы школьники могли лучше фокусироваться на основном материале и глубже его усваивать. Кроме того, важно внедрять проектное обучение, считает она.

«Необходимо сместить фокус в сторону работы на уроках, проектной деятельности и практического погружения в предмет», — подчеркнула Ермакова.

Она также призвала вводить гибкий график выполнения домашних работ, чтобы ученики могли выбрать время и формат выполнения заданий. Педагог уточнила, что это повысит их мотивацию к учебе и снизит стресс.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова до этого говорила, что сокращение количества уроков в день может помочь снизить нагрузку на школьников, не ухудшая при этом уровень их знаний.

Ранее родителям объяснили, как помочь школьнику справиться с высокими нагрузками.