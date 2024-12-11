Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Педагог рассказала, как уменьшить нагрузку на школьников

Педагог Ермакова: проектное обучение важно внедрять в российских школах

close
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

В России стоит пересмотреть методы преподавания в школах и нагрузку на учеников, чтобы помочь им усваивать программу. Об этом RuNews24.ru рассказала руководитель детского образовательного центра, педагог Екатерина Ермакова.

По ее словам, прежде всего важно пересмотреть и сократить количество домашних заданий без потери качества образования, чтобы школьники могли лучше фокусироваться на основном материале и глубже его усваивать. Кроме того, важно внедрять проектное обучение, считает она.

«Необходимо сместить фокус в сторону работы на уроках, проектной деятельности и практического погружения в предмет», — подчеркнула Ермакова.

Она также призвала вводить гибкий график выполнения домашних работ, чтобы ученики могли выбрать время и формат выполнения заданий. Педагог уточнила, что это повысит их мотивацию к учебе и снизит стресс.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова до этого говорила, что сокращение количества уроков в день может помочь снизить нагрузку на школьников, не ухудшая при этом уровень их знаний.

Ранее родителям объяснили, как помочь школьнику справиться с высокими нагрузками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами