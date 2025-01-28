Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Родителям объяснили, почему не нужно ругать ребенка за ошибки в домашнем задании

Психолог Майлян: не стоит ругать детей за ошибки в домашнем задании
close
Freepik.com

Не стоит ругать ребенка за ошибки в домашнем задании. Вместо этого нужно помочь ему разобраться в том, что он сделал неправильно. Такой совет в беседе с РИАМО дал психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Давид Майлян.

Специалист напомнил, что ошибки — это естественная часть процесса обучения. Он порекомендовал давать ребенку больше самостоятельности, но при этом всегда быть готовым прийти на помощь.

«Интересуйтесь, какие предметы вызывают у ребенка трудности, и помогайте ему справиться с ними. Чтобы сделать процесс более интересным для ребенка, используйте различные методы обучения — игры, загадки, ребусы. Поощряйте за выполнение домашних заданий, например, разрешая школьнику посмотреть мультфильм или поиграть в любимую игру», — сказал Майлян.

Методист платформы Учи.ру, педагог-организатор в центре развития детей Александра Пчелинцева до этого объяснила, что делать, если ребенок не проявляет интерес к учебе.

Прежде всего, по ее словам, важно выявить, когда ребенок начал терять интерес к образованию. Иногда неприятие школы формируется еще до первого класса: на подготовительных курсах, по отзывам старших братьев и сестер. Если школьник пришел учиться со горящими глазами, но постепенно мотивация исчезла, на это может быть множество причин.

Ранее педагог рассказала, как уменьшить нагрузку на школьников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами