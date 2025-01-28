Родителям объяснили, почему не нужно ругать ребенка за ошибки в домашнем задании

Не стоит ругать ребенка за ошибки в домашнем задании. Вместо этого нужно помочь ему разобраться в том, что он сделал неправильно. Такой совет в беседе с РИАМО дал психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Давид Майлян.

Специалист напомнил, что ошибки — это естественная часть процесса обучения. Он порекомендовал давать ребенку больше самостоятельности, но при этом всегда быть готовым прийти на помощь.

«Интересуйтесь, какие предметы вызывают у ребенка трудности, и помогайте ему справиться с ними. Чтобы сделать процесс более интересным для ребенка, используйте различные методы обучения — игры, загадки, ребусы. Поощряйте за выполнение домашних заданий, например, разрешая школьнику посмотреть мультфильм или поиграть в любимую игру», — сказал Майлян.

Методист платформы Учи.ру, педагог-организатор в центре развития детей Александра Пчелинцева до этого объяснила, что делать, если ребенок не проявляет интерес к учебе.

Прежде всего, по ее словам, важно выявить, когда ребенок начал терять интерес к образованию. Иногда неприятие школы формируется еще до первого класса: на подготовительных курсах, по отзывам старших братьев и сестер. Если школьник пришел учиться со горящими глазами, но постепенно мотивация исчезла, на это может быть множество причин.

Ранее педагог рассказала, как уменьшить нагрузку на школьников.