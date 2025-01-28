Роспотребнадзор назвал преобладающий в РФ тип гриппа

В Роспотребнадзоре рассказали, что в России наблюдается увеличение заболеваемости ОРВИ с преобладанием негриппозных вирусов, однако фиксируется и рост доли гриппа.

«Среди установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии, среди которых особенно выделяются риновирусы», — сообщили в службе.

Также фиксируется устойчивый рост доли положительных тестов на вирусы гриппа, среди них доминирует A (H1N1)pdm09 — «свиной грипп».

Также в ведомстве отметили, что за прошлую неделю заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в России выросла на 12,9% по сравнению с предшествующими семью днями. По итогам четвертой недели 2025 года в России зарегистрировали 8,2 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, что на 14,8% ниже, чем неделей ранее. Из-за этого на карантин 48 школ и 23 дошкольных учреждения.

Ранее московские специалисты спрогнозировали вспышку свиного гриппа.