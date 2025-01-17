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Московские специалисты спрогнозировали вспышку свиного гриппа

Mash: столичные специалисты прогнозируют новую вспышку свиного гриппа
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Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Новую вспышку свиного гриппа прогнозируют московские специалисты. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на свой источник.

«Самые опасные штаммы — вирус А(H1N1)09 и грипп В. Их активность выросла за последний месяц. Больницы и поликлиники усиливают дезинфекцию помещений», — говорится в публикации.

Как напомнил Mash, вирус А(H1N1)09 опасен тем, что имеет больше рисков дать осложнения вроде вирусной дыхательной пневмонии. Особенно он опасен для людей с хроническими заболеваниями, а также для пожилых и детей. Среди прочего вирус обладает высокой степенью распространения.

До этого врач-хирург Екатерина Дмитренко рассказала, что соблюдение правил гигиены и ношение масок помогут защититься от свиного гриппа. Кроме того, указала эксперт, стоит избегать мест большого скопления людей. В сезон гриппа врач посоветовала проходить вакцинацию и придерживаться здорового образа жизни. В частности, стоит правильно питаться, наладить сон и заниматься физической активностью, чтобы укрепить иммунитет.

Ранее россиянам перечислили симптомы доминирующего в этом году варианта гриппа.

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