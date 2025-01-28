В России подписали Международную декларацию о защите семьи

В России утвердили Международную декларацию о защите семьи

27 января в Храме Христа Спасителя в Москве представители ряда международных общественных организаций, включая Всемирный русский народный собор, Союз православных женщин, Международный форум стран БРИКС и Международное движение русофилов, подписали Международную декларацию о защите семьи. Об этом сообщает Tsargrad.tv.

Документ предполагает защиту традиционных семейных ценностей, а также жизни и здоровья детей.

«В течение последних десятилетий коллективный Запад сделал все, чтобы большинство христианских народов оказались на грани вымирания», — отметил учредитель телеканала Константин Малофеев.

Он напомнил, что подписание декларации последовало за предложением патриарха Московского и всея Руси Кирилла сплотиться вокруг России в деле защиты семьи, озвученным чуть больше года назад и адресованным целому ряду стран.

Осенью прошлого года Малофеев перечислил слагаемые победы России в глобальном ценностном противостоянии с Западом. В первую очередь, по его словам, важно утвердить в основе государственной политики традиционные ценности.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в свою очередь заявила о необходимости совершенствовать воспитание детей и подростков в духе традиционных семейных ценностей.

Ранее политологи заявили о поддержке россиянами курса на укрепление традиционных ценностей.