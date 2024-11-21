Политологи заявили о поддержке россиянами курса на укрепление традиционных ценностей

Защита семьи — абсолютный приоритет политики президента России Владимира Путина, основа для становления и воспитания будущих поколений страны. Такое мнение во время организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) круглого стола «Семейные ценности как фундамент развития России» высказал политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

Эксперт назвал поддержку рождаемости и многодетности, укрепление семейных ценностей, обеспечение достойного качества жизни семей — приоритетной общенациональной задача, закрепленной в национальных целях развития.

Он подчеркнул, что национальный проект «Семья», который начнет действовать в России с 1 января 2025 года, создает задел на будущее, «чтобы большая многодетная семья в России стала нормой».

Политолог уточнил, что на достижение этой цели в бюджете предусмотрено 18 трлн рублей до 2030 года.

Руководитель Департамента политических исследований Михаил Мамонов отметил, что социологи фиксируют бесспорный приоритет семейных ценностей для россиян как на уровне установок, так и на уровне поведения.

Он сообщил, что по результатам одного из последних опросов ВЦИОМ 84% респондентов заявили о необходимости сохранять традиционные семейные ценности, культуру материнства, отцовства и поддерживать многодетность.

Желая укрепить традиционные ценности и защитить институт семьи, глава государства объявил 2024 год Годом семьи, напомнила политконсультант, эксперт ЭИСИ Анна Федорова. Это решение Президента стало не просто символом, но и практическим шагом, подтвержденным значительными мерами поддержки, новыми государственными стратегиями и программами.

По ее мнению, такая инициатива полезна во многих аспектах, в том числе потому, что президент «произвел определенный сдвиг в нужную сторону» в управленческом мышлении.

Она констатировала, что региональные власти, местные администрации и люди стали чаще задумываться о том, что государственная социальная политика должна быть направлена именно на семью.

Политолог Наталья Линдигрин назвала народосбережение, увеличение продолжительности жизни и активного долголетия граждан основой демографической политики России.

Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ «Семейные ценности: восприятие россиян» проводился в октябре и охватил 1600 респондентов.