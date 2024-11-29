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В России призвали сделать образование суверенным

Учредитель Tsargrad.tv Малофеев: в России образование должно быть суверенным

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Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев перечислил слагаемые победы России в глобальном ценностном противостоянии с Западом. В первую очередь, по его словам, важно утвердить в основе государственной политики традиционные ценности.

«Приумножить русские многодетные семьи. Навести порядок в миграционной политике. И, конечно, сделать так, чтобы отечественное образование тоже стало суверенным. Чтобы новые поколения русских людей воспитывались на основе православных традиций наших предков», — сказал Малофеев.

Он подчеркнул, что только так Россия сможет одержать глобальную победу.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко до этого заявила о необходимости совершенствовать воспитание детей и подростков в духе традиционных семейных ценностей.

Она также отметила необходимость сохранять связь поколений — от бабушек и дедушек до внуков. Работа по сохранению традиционных ценностей должна быть в фокусе внимания российских властей, уверена председатель Совфеда.

Ранее политологи заявили о поддержке россиянами курса на укрепление традиционных ценностей.

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