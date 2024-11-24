Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Матвиенко напомнила о необходимости прививать детям традиционные ценности

Матвиенко призвала совершенствовать воспитание детей в духе традиционных ценностей

close
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым совершенствовать воспитание детей и подростков в духе традиционных семейных ценностей. Ее слова опубликованы на сайте Совфеда.

«Хотела бы подчеркнуть необходимость совершенствования воспитания детей, подростков, молодых людей в духе традиционных семейных ценностей. Именно традиционных», — подчеркнула она.

Матвиенко отметила необходимость сохранять связь поколений — от бабушек и дедушек до внуков. Работа по сохранению традиционных ценностей должна быть в фокусе внимания российских властей, уверена она.

Недавно политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов заявил о поддержке россиянами курса на укрепление традиционных ценностей.

Одной из недавних инициатив стало предложение депутата Госдумы Татьяны Буцкой о создании реестра блогеров, пропагандирующих традиционные и семейные ценности.

Ранее Россия на социальном саммите G20 выступила в поддержку традиционных ценностей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами