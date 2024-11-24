Матвиенко напомнила о необходимости прививать детям традиционные ценности

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым совершенствовать воспитание детей и подростков в духе традиционных семейных ценностей. Ее слова опубликованы на сайте Совфеда.

«Хотела бы подчеркнуть необходимость совершенствования воспитания детей, подростков, молодых людей в духе традиционных семейных ценностей. Именно традиционных», — подчеркнула она.

Матвиенко отметила необходимость сохранять связь поколений — от бабушек и дедушек до внуков. Работа по сохранению традиционных ценностей должна быть в фокусе внимания российских властей, уверена она.

Недавно политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов заявил о поддержке россиянами курса на укрепление традиционных ценностей.

Одной из недавних инициатив стало предложение депутата Госдумы Татьяны Буцкой о создании реестра блогеров, пропагандирующих традиционные и семейные ценности.

Ранее Россия на социальном саммите G20 выступила в поддержку традиционных ценностей.