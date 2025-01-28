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В Иране заявили, что Израиль захватил иранского корреспондента

Гостелерадиокомпания Ирана: Израиль захватил иранского корреспондента в Газе
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Shutterstock

Израиль в секторе Газа захватил корреспондента иранской гостелерадиокомпании. Об этом заявил глава компании Пейман Джабали, его слова приводит агентство ISNA.

«По нашей информации, журналист был схвачен сионистским режимом (Израиль — прим. «Газета.ru») и заключен под стражу. Так как его семья не хотела широкой огласки, он все еще находится в плену у режима, но не в Газе, а на оккупированной территории (территории Израиля — прим. «Газета.ru»)», — сказал он.

Джабали выразил надежду, что в скором времени корреспондента освободят.

В январе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери заявил, что Израиль капитулировал перед радикальным палестинским движением ХАМАС, согласившись на сделку о прекращении огня в секторе Газа.

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Его начало было отложено примерно на три часа в связи с тем, что Израиль не получил от ХАМАС список освобождаемых заложников. Воспользовавшись заминкой, израильские военные обстреляли объекты в центре и на севере Газы. Палестинская группировка вскоре отпустила трех женщин. В ответ на освобождение заложников Израиль выпустит из тюрем 90 заключенных.

Ранее сообщалось, что у одной из освобожденных ХАМАС заложниц есть гражданство Румынии

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