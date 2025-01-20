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Одна из заложниц ХАМАС оказалась гражданкой восточноевропейской страны

МИД: у одной из освобожденных ХАМАС заложниц есть гражданство Румынии
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Florion Goga/Reuters

У одной из освобожденных радикальным палестинским движением ХАМАС и переданных Израилю заложниц есть гражданство Румынии, у еще одной — румынское происхождение. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел восточноевропейской страны, передает РИА Новости.

В министерстве освобождение заложниц назвали моментом радости и облегчения для семей и всех, «кто выступает за человечество».

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Его начало было отложено примерно на три часа в связи с тем, что Израиль не получил от ХАМАС список освобождаемых заложников. Воспользовавшись заминкой, израильские военные обстреляли объекты в центре и на севере Газы. Палестинская группировка вскоре отпустила трех женщин — 24-летнюю Роми Гонен, 26-летнюю Эмили Дамари и 31-летнюю Дорон Штайнбрехер. В ответ на освобождение заложников Израиль выпустит из тюрем 90 заключенных.

Ранее МИД Израиля раскрыл роль Трампа в прекращении огня в Газе.

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