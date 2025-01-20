В Иране сочли провалом для Израиля сделку с ХАМАС

Израиль капитулировал перед радикальным палестинским движением ХАМАС, согласившись на сделку о прекращении огня в секторе Газа. Такое мнение выразил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери, передает ТАСС.

По его словам, «Ось сопротивления» стойко выдержала борьбу с Израилем и навязала его руководству прекращение огня. Таким образом, Иран и поддерживающие ХАМАС силы стали свидетелями капитуляции израильского государства «перед железной волей воинов ислама», высказал мнение Багери.

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Его начало было отложено примерно на три часа в связи с тем, что Израиль не получил от ХАМАС список освобождаемых заложников. Воспользовавшись заминкой, израильские военные обстреляли объекты в центре и на севере Газы. Палестинская группировка вскоре отпустила трех женщин. В ответ на освобождение заложников Израиль выпустит из тюрем 90 заключенных.

Ранее сообщалось, что у одной из освобожденных ХАМАС заложниц есть гражданство Румынии.