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Экс-главу Корпорации развития Самарской области обманули на 430 млн рублей

SHOT: экс-главу Корпорации развития Самарской области обманули на 430 млн рублей
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Depositphotos

Мошенники обманули 71-летнюю экс-главу Корпорации развития Самарской области на 430 млн рублей. Об этом сообщает LIFE со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации Telegram-канала, аферисты убедили пенсионерку получить в одном из банков 350 млн рублей и $800 тысяч. После этого она передала средства злоумышленникам. Отмечается, что суммарно преступники украли около 430 млн рублей — это одна из самых крупных сумм, похищенных телефонными мошенниками.

Сотрудники банка обратили внимание на подозрительные операции и несколько дней пытались отговорить россиянку от снятия денег, однако та не послушала. Пенсионерка не желает предавать случившееся огласке.

Обманутая мошенниками пенсионерка ранее занимала пост руководителя Корпорации развития Самарской области и помощника экс-губернатора Владимира Артякова.

Ранее стало известно, что более чем у половины россиян есть пожилые родственники, ставшие жертвами мошенников.

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