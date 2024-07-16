Химик оценил безопасность моющих средств для уборки дома

Почти все моющие средства, которые используются для уборки дома, являются безопасными для здоровья. Об этом Pravda.Ru рассказал независимый эксперт, кандидат химических наук Юрий Орлов.

«Например, многие средства для унитаза содержат активный хлор. Ничего плохого в этом нет. Потому что хлор — самое эффективное дезинфицирующее средство. Так же и отбеливающие средства. Раньше вовсю отбеливали той же хлоркой. Белизна продавалась. Но это самое кондовое, самое дешевое радикальное средство. Сейчас есть масса других не содержащих хлор средств, которые используют активно и в стиральных машинах», — сказал эксперт.

По его словам, любые средства для стирки — гели, порошки и капсулы — также безопасны для использования, потому что они проходят контроль до выхода на рынок. При этом опасными могут быть средства для прочистки засоров в канализации на основе щелочи, предупредил Орлов. Их он рекомендует использовать в перчатках.

Эксперт по клинингу, основатель бутика клининга SSClean Елена Гершензон до этого рассказала «Газете.Ru», что использование универсального моющего средства позволит сэкономить время на уборке.

Ранее сообщалось, что в Петербурге моющее средство разъело ребенку кожу на спине.