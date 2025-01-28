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В Подмосковье загорелся мебельный склад

МЧС: в подмосковном Солнечногорске загорелось здание мебельной фабрики

В подмосковном Солнечногорске случился пожар в районе деревни Пешки. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По словам очевидцев, загорелось здание рядом с бетонным заводом. Как сообщили ТАСС в ведомстве, пожар произошел на предприятии по производству мебели в строении 794/1.

Специалисты устанавливают площадь пожара. Очевидцы утверждают, что возгорание охватило участок площадью более тысячи квадратных метров. О пострадавших информации не поступало.

Этим же утром житель СНТ «Мараховка» в Новой Москве поджег свой дом и зашел внутрь. Сотрудники МЧС приехали на место инцидента и потушили пожар подручными средствами. Когда они вошли в дом, то увидели спящего жильца. Предположительно, он был пьян.

Также в столице загорелся один из старейших и знаменитых банных комплексов «Воронцовские бани». По данным канала РЕН ТВ, из окон здания валил дым, а сотрудников и гостей эвакуировали. На место происшествия прибыли медики и пожарные.

Ранее мужчина сжег дома коллег, которые издевались над ним на работе.

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