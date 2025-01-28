В Москве загорелись «Воронцовские бани», есть пострадавшие

В Москве загорелся один из старейших и знаменитых банных комплексов «Воронцовские бани». Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, из окон здания валит дым, а сотрудников и клиентов эвакуируют. На место происшествия прибыли медики и пожарные.

На кадрах, снятых у входа в бани, видно, как одного человека увозят из комплекса на носилках.

В прошлом октябре в Подмосковье празднование дня рождения закончилось пожаром в бане. Инцидент произошел в Раменском. На следующий день после 28-го дня рождения местный житель решил отметить праздник в двухэтажной бане в компании друзей. После процедур его гости вышли на улицу, а именинник остался на втором этаже бани и уснул там. В какой-то момент строение загорелось. Один из приглашенных попытался вытащить уснувшего мужчину, но у него не получилось. На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах.

Ранее мужчина сжег дома коллег, которые издевались над ним на работе.