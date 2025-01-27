Мужчина сжег дома коллег, которые издевались над ним на работе

Мужчина из Малайзии сжег дома своих коллег, издевавшихся над ним на работе, пишет издание Harian Metro.

В Кедахе раскрыта тайна серии поджогов, которые начались в декабре 2024 года. Полиция задержала 23-летнего мужчину, подозреваемого в организации пожаров. Как выяснилось, молодой человек долгое время подвергался издевательствам на рабочем месте со стороны коллег.

Мать подозреваемого, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что ее сын пережил тяжелые времена.

«Он говорил, что чувствовал себя подавленным. Однажды он вернулся домой с кровью изо рта», — поделилась женщина.

По ее словам, сын бросил школу после пятого класса из-за плохой успеваемости, а после устроился на резиновую фабрику. Однако вместо нового начала работа обернулась для него кошмаром.

«Коллеги заталкивали ему в рот обрезки резины. Он плакал, рассказывая мне об этом», — вспоминает мать.

Несмотря на то, что подозреваемый уволился с фабрики два года назад, бывшие коллеги продолжали его преследовать. Изначально мужчина отрицал свою причастность к поджогам, но позже признался в содеянном.

В полиции добавили, что в результате действий малазийцев пострадали девять домов, два автомобиля и 18 мотоциклов. Общий ущерб оценивается в $175 тысяч.

«Он старший из пяти детей. Я не знаю, что будет с ним дальше. Нам бы очень помогла бесплатная юридическая помощь», — добавила мать обвиняемого.

Ранее дом женщины сгорел из-за фритюрницы.