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Житель Новой Москвы поджег свой дом и зашел внутрь

«360»: мужчина поджег свой дом и зашел внутрь в СНТ «Мараховка» в Новой Москве
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Depositphotos

Мужчина поджег свой дом и зашел внутрь в СНТ «Мараховка» в Новой Москве. Об этом очевидцы сообщили «360 ЧП».

По словам источника, соседи вызвали спасателей. Сотрудники МЧС приехали на место инцидента и потушили пожар подручными средствами. Когда они вошли в дом, то увидели спящего жильца. Предположительно, он был пьян.

Этой же ночью в Москве загорелся один из старейших и знаменитых банных комплексов «Воронцовские бани». По данным канала РЕН ТВ, из окон здания валил дым, а сотрудников и гостей эвакуировали. На место происшествия прибыли медики и пожарные.

На кадрах, снятых у входа в бани, видно, как одного человека увозят из комплекса на носилках.

Накануне в Балашихе в квартире жилого дома взорвался туристический газовый баллон. В помещении из-за взрывной волны выбило стекло в окне. Помимо этого, пострадала межкомнатная дверь. Там же была женщина, которая получила серьезные ожоги рук и лица. Ей оказывают всю необходимую помощь, подробности о ее состоянии не уточняются.

Ранее мужчина сжег дома коллег, которые издевались над ним на работе.

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