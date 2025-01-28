В Краснодарском крае предотвратили теракт

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Новороссийска за подготовку теракта в Краснодарском крае, в отношении него возбуждено уголовное дело об участии в проукраинской террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ РФ по региону.

Мужчина 1990 года рождения через мессенджер Telegram связался с представителями проукраинской террористической организации (название не указывается), получил задание от куратора забрать взрывчатое вещество со взрывателем в виде закладки для дальнейшей подготовки к террористическому акту.

После извлечения бомбы из схрона тайника подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ.

За участие в деятельности организации, признанной в Российской Федерации террористической, фигуранту грозит лишение свободы на срок от десяти до 20 лет.

В начале января в Ярославской области ФСБ задержала мужчину, который собирался устроить теракт на оборонном предприятии. Его действия координировали украинские спецслужбы. Как сообщает Baza, сначала мужчина согласился фотографировать объекты критической инфраструктуры, а затем готовился совершить теракт.

Ранее косметолога и тренера из России обвинили в атаке на военный аэродром.