В Подмосковье женщина пострадала во время взрыва туристического газового баллона

В Балашихе в квартире жилого дома взорвался туристический газовый баллон

В Подмосковье в жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает 112.

Инцидент произошел в Балашихе. По данным Telegram-канала, в одной из квартир взорвался туристический газовый баллон.

На кадрах с места инцидента заметно, что в квартире из-за взрывной волны выбило стекло в окне. Помимо этого, пострадала межкомнатная дверь.

«Женщина, находившаяся в помещении, чудом осталась жива», – сообщается в публикации.

Пострадавшая получила серьезные ожоги рук и лица. На данный момент ей оказывают всю необходимую помощь, подробности о ее состоянии не уточняются.

Как сообщает РЕН ТВ, взрыв не повлек за собой пожар. Помимо двери и окна других разрушений нет.

До этого в Подмосковье 17-летний молодой человек попал в больницу после эксперимента. Вместе со знакомыми он налил горючую жидкость в патрон от противогаза и поджег. В результате пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее в Петербурге мужчина чуть не лишился руки, взорвав петарду в квартире.