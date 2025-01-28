Рабочие на предприятиях Финляндии вышли на массовую забастовку

Yle: в Финляндии начались забастовки на промышленных предприятиях из-за зарплат

В Финляндии рабочие промышленных предприятий вышли на массовую забастовку. Об этом пишет финское издание Yle.

По данным журналистов, сразу несколько профсоюзов объявили о начале протестных акций. Причиной недовольства рабочих стал отказ работодателей удовлетворить просьбу Центрального объединения профсоюзов о повышении оплаты труда. Рабочие пытаются добиться приемлемых условий труда.

Издание пишет, что волна протестов продлится шесть дней. Участники забастовки хотят добиться повышения зарплаты на 10% в течение следующих двух лет.

Протесты затронут более ста крупных предприятий, среди которых UPM, Metso, Nokia, Orion и другие. Yle предупредил, что забастовки отразятся и на жизни населения, потому что будут нарушены процессы доставки товаров и авиасообщение.

В начале января забастовка рабочих прошла в Бельгии. Из-за протестов работа общественного транспорта Берлина оказалась нарушена. Причиной протестов стало требование профсоюза Ver.di повысить заработные платы всем сотрудникам компании на €750, а также выплатить 13-ю зарплату в качестве рождественского бонуса.

Ранее работники коньячного дома Hennessy провели беспрецедентную забастовку.