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Общественный транспорт в Берлине перестал работать из-за забастовки

BVG: общественный транспорт в Берлине работает с перебоями из-за забастовки
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J'rg Carstensen/AP

Работа общественного транспорта Берлина оказалась нарушена из-за забастовки. Об этом сообщается на сайте компании-оператора BVG.

Причиной забастовки является требование профсоюза Ver.di повысить заработные платы всем сотрудникам компании на €750, а также выплатить 13-ю зарплату в качестве рождественского бонуса. Трамваи и метро в городе перестали работать совсем, также перестали ходить большинство автобусных маршрутов. Забастовка продлится до 15:00 по местному времени (17:00 по мск).

При этом действуют некоторые автобусы, региональные поезда, городская электричка и паромная переправа.

«Трафик может быть нерегулярным в течение нескольких часов после окончания предупредительного удара», — предупредили граждан в компании.

Одновременно продолжающиеся в Сербии массовые протесты переросли во всеобщую забастовку.

В понедельник, 27 января, студенты собираются провести 24-часовую блокаду главной магистральной развязки Белграда — Автокоманды. Блокада может парализовать значительную часть сербской столицы.

В Сербии проходят протесты в связи с трагедией на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала.

Ранее в Бельгии прошла общенациональная забастовка.

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