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В России хотят ликвидировать фонд «Трансгендер»

Минюст хочет ликвидировать фонд помощи трансгендерам в России
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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Главное управление Минюста России по Москве обратилось в столичный суд с иском о ликвидации фонда помощи трансгендерам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Кунцевский суд столицы.

В публикации отмечается, что дата рассмотрения иска по ликвидации фонда «Трансгендер» еще не назначена.

До этого в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов устроили рейд в арт-пространстве «Явление», где, по их информации, проходит закрытая ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-вечеринка «Круги свободы – бал».

В октябре 2024 года сообщалось, что трижды награжденный боец спецоперации срочно попросился в отпуск, чтобы сменить пол.

В составе группировки «Центр», военнослужащий участвовал в боях на Краснолиманском и Изюмском направлениях, был награжден тремя знаками отличия, в том числе и медалью Жукова.

Когда в 2023 году боец узнал, что в РФ скоро запретят совершать трансгендерный переход, он взял срочный отпуск, сменил данные и стал девушкой.

Ранее суд во Франции вынес решение по делу женщин, назвавших Брижит Макрон трансгендером.

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