Две француженки доказывали, что жена Макрона — мужчина. У них не получилось Суд во Франции вынес решение по делу женщин, назвавших Брижит Макрон трансгендером

Суд Франции обязал журналистку Наташу Рэй и «медиума» Амандин Руа выплатить штрафы и компенсации за распространение слухов о трансгендерности первой леди страны Брижит Макрон. На четырехчасовом стриме в 2021 году они приводили доказательства, что до 30 лет жена президента Франции была Жан-Мишелем Тронье, отцом троих детей. В итоге любительницам теории заговора пришлось выплатить компенсации не только Брижит Макрон, но также ее брату, дяде ее первого мужа и его жене.

Коррекционный суд Парижа вынес решение по делу о распространении слухов о том, что супруга президента Франции Брижит Макрон была рождена мужчиной и сменила пол в 80-е годы. Первая леди и ее брат Жан-Мишель Тронье обвинили в этом двух женщин — журналистку Наташу Рэй и называющую себя медиумом Амандин Руа — в диффамации распространение порочащих сведений. От клеветы диффамация отличается тем, что оглашаемые сведения могут быть не заведомо ложными, обвиняемый может быть в них уверен или предоставить доказательства их истинности, но незаконным считается само разглашение таких фактов. Теперь Рэй и Руа обязаны выплатить €14 тыс., сообщил телеканал BFMTV. Компенсации за моральный ущерб составят €8 тыс. в пользу Брижит Макрон, €5 тыс. — ее брату. Также каждая из обвиненных заплатит по €500 штрафа.

Макрон и Тронье подали судебный иск с обвинением в диффамации в адрес журналистки и «медиума» в апреле 2024 года. Тогда адвокат семьи Жан Энноки требовал от них €10 тыс.

В июне Наташа Рэй и Амандин Руа дали показания в суде. Как сообщало агентство France24, Руа заявляла, что журналистка горела желанием поделиться результатами своих изысканий, и она просто «откликнулась на ее запрос». Медиум не стала подвергать сомнению якобы обнаруженные Наташей Рэй факты, поскольку та «потратила на изыскания три года, не просто вытащила это все из шляпы».

«Я сожалею, что это не было подхвачено и расследовано мейнстримными медиа», — заявила Амандин Руа. Она призналась, что не могла скрывать такую серьезную проблему от общественности.

Кто придумал, что Брижит Макрон — мужчина

Слухи о том, что первая леди Франции была рождена мужчиной, начали распространяться в апреле 2021 года — за год до президентских выборов в стране, на которых Эммануэль Макрон баллотировался на второй срок.

close Эммануэль Макрон с супругой Брижит во время празднования победы на выборах в центре Парижа, 24 апреля 2022 года Thibault Camus/AP

Впервые статья с соответствующими заявлениями появилась в подписном бумажном издании крайне правой направленности «Faits & Documents» («Факты и документы»). Издание наняло Наташу Рэй, которая написала статью о якобы истинном прошлом Брижит Макрон. В материале первую леди Франции называли трансгендерной женщиной, которая до 1980-х была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье. По словам журналистки, он родился в 1953 году, у него есть трое детей, рожденных в браке с некой Катрин Озьер. Первого мужа Брижит Макрон Андре-Луи Озьера по этой версии вовсе не существовало.

Издание выпустило на эту тему еще шесть публикаций, однако миф о том, что Брижит Макрон была рождена мужчиной, начал расходиться лишь в декабре 2021 года. Тогда Наташа Рэй дала YouTube-интервью «ясновидящей» Амандин Руа (настоящее имя — Дельфин Жегусс). В ролике две женщины четыре часа подробно обсуждали предполагаемую трансгендерность первой леди и «государственный обман», который ее окружает. Видео собрало более 450 тысяч просмотров, но в итоге было удалено.

Как теорию конспирологов объяснила Брижит Макрон

В январе 2022 года Брижит Макрон дала интервью одной из французских радиостанций, в котором объяснила, что Тронье — ее девичья фамилия, а Озьер — фамилия ее первого мужа. Авторы конспирологической теории приняли ее за ее родного брата Жана-Мишеля Тронье . Брижит и Мишель были младшими среди шести детей семейства Тронье.

Трое детей Брижит Макрон родились в браке с Луи-Андре Озьером, скончавшимся в 2019-м в возрасте 68 лет.

Катрин Озьер, которую называли бывшей женой Брижит Макрон, — тоже реально существующая личность. Она замужем за Жан-Луи Озьером — дядей первого мужа Брижит Макрон. Детей у нее никогда не было.

close Брижит Макрон Global Look Press

В начале 2022 года Брижит Макрон, ее брат и трое ее детей от первого брака подали в суд. Они обвинили Наташу Рэй и Амандин Руа во вмешательстве в частную жизнь и нарушении их личных прав, защищающих от использования посторонними их личность, голос, внешность, имя и другие персональные признаки. Однако в 2023-м суд вернул этот иск, объяснив, что обвинение было предъявлено по неверной статье. Оказалось, семья Тронье должна была обвинить Рэй и Руа в диффамации.

В это же время с журналисткой и «медиумом» судилась Катрин Озьер, живущая в Нормандии. Она изначально обвинила их в клевете. В феврале 2023 года суд приговорил Рэй и Руа к штрафам в размере €2 тыс. с каждой. Кроме того, их обязали возместить судебные расходы семьи Озьер: €3 тыс. полагались Катрин и €2 тыс. — ее супругу.

Как на слухи ответил Эммануэль Макрон и дети Брижит

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые высказался по поводу слухов о своей жене в марте 2024 года. В интервью французскому телеканалу TF1 по случаю Международного женского дня он заявил: «Самое страшное — это ложная информация и сфабрикованные сценарии. Люди, в конце концов, верят им и беспокоят вас, даже ваших близких». Он добавил, что нападки на его супругу — типичный пример мизогинии, с которой женщины сталкиваются каждый день.

В защиту Брижит Макрон также выступила ее младшая дочь, писательница Тифэн Озьер.

«Я не чувствую никакой боли, только злость из-за ложной информации. Я начинаю переживать за уровень общества, когда слышу, что пишут в соцсетях по поводу того, что моя мать мужчина, — заявила она в феврале 2024-го в интервью изданию Paris Match. — Невозмутимость, с которой это говорится, и доверие, которое оказывается этим заявлениям. Кто угодно может сказать что угодно о ком угодно, и на то, чтобы это удалить, уходит время».

close Брижит Макрон с дочерью Тифэн Озьер Aurelien Meunier/Getty Images

Как Эммануэль Макрон женился на своей учительнице

Реальная история отношений Эммануэля Макрона и его жены, которая старше него на 24 года, описывалась неоднократно. Брижит Макрон, в девичестве Тронье, была его преподавательницей театрального мастерства в религиозной школе в Амьене, городе на севера Франции. Они познакомились, когда Макрону было 15 лет. Юноша воспылал чувствами к 38-летней учительнице, которая была замужем и воспитывала троих детей. Узнав об этом, родители отправили его учиться в Париж. Два года он поддерживал отношения с Брижит Тронье-Озьер и не влюбился ни в кого из ровесниц.

Период ухаживаний растянулся на 10 лет — будущая первая леди Франции решила, что для нее важнее воспитать детей. А после она занялась своей жизнью. За Эммануэля Макрона Брижит Тронье вышла в 2007 году — через год после развода.