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В Петербурге силовики нагрянули в арт-пространство на закрытую ЛГБТ-вечеринку

Правоохранители проверяют арт-пространство в Петербурге из-за ЛГБТ-вечеринки

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Global Look Press

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов устроили рейд в арт-пространстве «Явление», где, по их информации, проходит закрытая ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-вечеринка «Круги свободы – бал». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам источника агентства, на мероприятии по адресу проспект Обуховской обороны, 105 присутствуют десятки человек, среди которых есть транссексуалы, трансгендеры и феминистки. Он добавил, что силовики проверяют законность вечеринки, устанавливают личность и возраст участников и обыскивают помещение.

Прошлой ночью правоохранители провели рейды в московских клубах «Систерс» и Bizarre. У одного из посетителей обнаружили запрещенные вещества, а в Bizarre при обыске нашли десятки сценических костюмов и комнаты с инвентарем для БДСМ. Также сообщалось, что в клубе могли находиться представители нетрадиционной ориентации.

Ранее создатель трека «YMCA» пригрозил судом СМИ, которые называют песню гимном ЛГБТ.

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