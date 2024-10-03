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Боец СВО ушел в отпуск, чтобы сменить пол

«Осторожно, новости»: трижды награжденный боец СВО ушел в отпуск и сменил пол

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Shutterstock

Трижды награжденный боец спецоперации срочно попросился в отпуск, чтобы сменить пол. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Будущий солдат воспитывался в семье военных, он поступил в Ульяновское гвардейское суворовское училище, но в итоге решил стать инженером-программистом. Парень женился, но брак продлился недолго. После развода он заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО.

В составе группировки «Центр», военнослужащий участвовал в боях на Краснолиманском и Изюмском направлениях, был награжден тремя знаками отличия, в том числе и медалью Жукова.

Когда в 2023 году боец узнал, что в РФ скоро запретят совершать трансгендерный переход, он взял срочный отпуск, сменил данные и стал девушкой.

«После этого девушка поехала в отдел кадров военной части и хотела продолжить службу, но ее уволили», — говорится в сообщении.

В начале сентября в Петербурге суд обязал ЗАГС вернуть женский пол мужчине, родившемуся женщиной.

Ранее суд во Франции вынес решение по делу женщин, назвавших Брижит Макрон трансгендером.

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