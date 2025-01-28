Осужденный по делу Дугиной узнал о преступлении из новостей

Один из осужденных по делу об убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной узнал из новостей о своей причастности к подделке документов на машину, которую использовала обвиняемая Наталья Вовк. Об этом сообщает РИА Новости.

Как установил суд, осужденные действовали в составе организованной группы. Судебное разбирательство показало, что один из осужденных узнал из новостей, что изготовил документы для Вовк. Показания на этот счет дала его супруга.

«У супруга был заказ на изготовление свидетельства о регистрации транспортного средства Украины… потому что когда в новостях стали об этом говорить, он понял, что свидетельство заказывали у него», — говорится в материалах дела.

Дугина погибла в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья вечером 20 августа 2022 года. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк. Сообщалось, что машина использовалась для слежки за Дугиной, при въезде в Россию у нее были номера ДНР, в Москве — казахстанские, а при выезде в Эстонию — украинские.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что спецслужбы пропустили убийства Дугиной и главы РЗХО генерала Кириллова.

Ранее стали известны подробности дела об убийстве Дугиной.