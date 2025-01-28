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В якутском поселке из-за пурги замерз основной водовод

В Тикси из-за пурги замерз основной водовод, коммунальщики устраняют аварию
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Алексей Бойцов/РИА Новости

В якутском поселке Тикси из-за пурги замерз основной водовод. Об этом сообщает в Telegram-канале оперштаб республики.

Согласно посту, ночью в населенном пункте были перебои с подачей воды, но сейчас водоснабжение обеспечивается с озера Мелкое, а потом включат резервную нитку водоснабжения до основного водовода.

Министр ЖКХ и энергетики региона Вячеслав Емельянов заявил, что после этого начнется ремонт основного водовода. Для этого нужно будет расчистить дороги.

Как уточняется, из-за пурги на побережье Булунского района видимость составляет менее 100 м. Женщины не ходят на работу, школы и детсады закрылись.

На прошлой неделе в Алтайском крае на жителей обрушились снежная буря, гром и молния. МЧС по краю объявило штормовое предупреждение. Некоторые трассы так замело, что видимость была почти нулевая. Спасатели оказывали жителям помощь на дорогах. Синоптики объяснили, что причиной природных катаклизмов стали резкие перепады температур.

Ранее в Якутии дважды спасли китайского туриста, замерзшего на пути к «Полюсу холода».

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