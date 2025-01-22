Гром, молния и снежная буря обрушились на Алтайский край и попали на видео

В Алтайском крае на жителей обрушились снежная буря, гром и молния. Об этом пишет региональное издание «Катунь 24» в Telegram-канале.

МЧС по краю объявило штормовое предупреждение. Некоторые трассы так замело, что видимость почти нулевая. Спасатели оказывают жителям помощь на дорогах, передает официальный Telegram-канал ведомства.

Синоптики объясняют, что причиной природных катаклизмов стали резкие перепады температур. Сегодня в регионе плюсовая температура, а уже в ночь на завтра прогнозируют морозы до -25 градусов.

Накануне в Челябинской области на федеральной трассе М5 «Урал» из-за метели решили ограничить движение на участке дороги в 232 км. Временно была перекрыта дорога от границы с Башкирией до Чебаркуля.

В начале января в Сахалинской области рейсовый автобус с пассажирами из-за метели съехал в кювет. Инцидент произошел на линии Александровск-Сахалинский — Тымовское. После аварии транспортное средство не смогло продолжить путь, поэтому власти направили к месту происшествия тяжелую технику, чтобы его вытащить. При ДТП никто не пострадал.

Ранее застрявшие в снежном плену автомобилисты на Ямале попали на видео.