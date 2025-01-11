В Якутии дважды спасли китайского туриста, замерзшего на пути к «Полюсу холода»

В Якутии во второй раз спасли китайского туриста, который ехал в Оймякон на экстремальный марафон, сообщает республиканская служба спасения.

Вечером 9 января спасатели двигались из Якутска в сторону поселка Томтор, где проходит экстремальный марафон «Полюс холода». В 52 километрах от развилки с федеральной трассы «Колыма» они заметили автомобиль, съехавший с дороги. В машине, которая могла в любой момент опрокинуться, сидел один человек. Им оказался гражданин Китая, который не справился с управлением из-за наледи на проезжей части.

Подоспевшие вовремя спасатели стали общаться с туристом через онлайн-переводчик и выяснили, что до этого он попал в аналогичную ситуацию в Таттинском районе. Тогда он чуть не замерз в машине из-за обледенения патрубков, но его спасли сотрудники ГАИ. В этот раз температура опустилась до -46°C, а китаец попал в полынью и промок. Мужчину, который был очень легко одет для якутских морозов, отогрели, напоив горячим чаем.

В службе спасения напомнили туристам о необходимости вставать на учет перед путешествием и учитывать климатические особенности региона.

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