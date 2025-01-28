Билл Гейтс прокомментировал поддержку Илоном Маском АдГ

Билл Гейтс осудил «популистскую риторику» своего коллеги-магната Илона Маска в Европе, назвав его влияние «безумным дерьмом». Об этом сообщает The Guardian.

Основатель Microsoft отметил вмешательство Маска в предстоящие выборы в Германии, а также его комментарии о премьер-министре Великобритании Кире Стармере.

«Это действительно безумие, что он [Маск] может дестабилизировать политическую ситуацию в странах», — сказал Гейтс.

Он подчеркнул, что в США иностранцам не разрешается вкладывать деньги в политические кампании. Бизнесмен также предложил другим странам принять меры предосторожности, чтобы сверхбогатые иностранцы не влияли на их выборы.

13 января Маск обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера в том, что он отправил в Соединенные Штаты агентов, чтобы подорвать президентские выборы.

В декабре Илон Маск заявлял, что только приход к власти в ФРГ правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) может спасти страну. После этого журнал Der Spiegel написал, что кандидаты в канцлеры ФРГ Олаф Шольц, Фридрих Мерц и Роберт Хабек должны поставить американского миллиардера «на место» после его слов.

Ранее в Германии фирмы начали отказываться от машин Tesla из-за политических взглядов Маска.