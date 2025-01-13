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Маск обвинил премьера Британии в попытке подорвать выборы в США

Маск: Стармер отправил агентов в США, чтобы подорвать выборы
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David Swanson/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправил в Соединенные Штаты агентов, чтобы подорвать президентские выборы. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети X.

Таким образом он прокомментировал высказывание пользователя о том, что Стармер не был приглашен на инаугурацию избранного американского лидера Дональда Трампа.

До этого более половины британских избирателей заявили, что Маск негативно влияет на политику Великобритании. Главным образом британцы отмечают высказывания Маска в отношении премьер-министра страны Кира Стармера и главы партии Reform UK Найджела Фаража. Отмечается, что привлек внимание пост Маска в X с предложением освободить Великобританию от «тиранического правительства».

Позже бывший советник избранного президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон заявил, что Маск «плохой парень». Он подчеркнул, что добьется того, чтобы предпринимателя выгнали из Белого дома.

Ранее в США рассказали, к каким последствиям приведет ошибка Трампа в ситуации на Украине.

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Выборы в США - 2024
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