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В Германии фирмы отказываются от машин Tesla из-за политических взглядов Маска

Несколько фирм в ФРГ отказались от автомобилей Tesla из-за поддержки Маском АдГ
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Tesla/YouTube

Некоторые немецкие компании уже прекратили или собираются прекратить использование автомобилей Tesla, принадлежащих американскому миллиардеру Илону Маску, в качестве служебного транспорта из-за его заявлений в поддержку партии «Альтернатива для Германии». Об этом сообщает телеканал ARD.

«На наш взгляд, он перешел определенные границы, вмешиваясь в европейскую и немецкую политику неприемлемым для нас образом», - заявил телеканалу представитель энергоснабжающей компании из города Фрайбурга badenova. - прокомментировал представитель энергоснабжающей компании badenova из Фрайбурга.

В знак протеста компания решила отказаться от 11 служебных электромобилей Tesla и прекратить размещать материалы в социальной сети X, принадлежащей Маску.

Кроме того, строительная компания Viebrockhaus из Нижней Саксонии также откажется от использования автомобилей Tesla, а также перестанет устанавливать в своих домах аккумуляторы этого бренда, выбрав более дорогие немецкие альтернативы.

В декабре Маск заявлял, что только приход к власти в ФРГ правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) может спасти страну. После этого журнал Der Spiegel написал, что кандидаты в канцлеры ФРГ Олаф Шольц, Фридрих Мерц и Роберт Хабек должны поставить американского миллиардера «на место» после его слов о поддержке АдГ.

Ранее Tesla впервые в истории опередила немецкую Audi по продажам автомобилей.

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