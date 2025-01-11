«Отвратительный фарс»: Трампа приговорили к «безусловному освобождению» по делу о порноактрисе

Суд Нью-Йорка вынес окончательное решение по делу о фальсификации деловой документации, связанной с выплатами порноактрисе Сторми Дэниелс. Судья Хуан Мерчан приговорил избранного президента США Дональда Трампа к «безусловному освобождению» — к судимости без тюремного заключения и других наказаний.

В пятницу, 10 января, суд Нью-Йорка вынес окончательное решение по делу о фальсификации деловой документации, связанной с выплатами порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд). Судья Хуан Мерчан назначил избранному президенту США Дональду Трампу наказание в виде «безусловного освобождения», что означает наличие судимости без тюремного заключения, штрафов или дополнительных санкций.

История вопроса

Этот скандал берет начало в 2016 году, когда в преддверии президентских выборов адвокат Майкл Коэн выплатил $130 тыс. Дэниелс за ее молчание о предполагаемой сексуальной связи с Трампом. По словам Дэниелс, эта связь имела место в 2006 году, когда Трамп уже был женат на Мелании.

Сам Дональд Трамп отрицал факт какой-либо связи с актрисой, а его представители заявляли, что обвинения Дэниелс искажают действительность и являются попыткой шантажа.

В 2018 году, когда информация о выплатах попала в СМИ, Коэн признал себя виновным в нарушении правил финансирования предвыборной кампании. Он утверждал, что производил выплату по указанию Трампа с целью защиты его репутации перед выборами. Эта информация привлекла внимание правоохранительных органов, которые начали расследование о возможных нарушениях финансового законодательства.

Обвинения и судебный процесс

В марте 2024 года прокуратура Нью-Йорка предъявила Дональду Трампу обвинения по 34 пунктам, касающимся фальсификации деловой документации. Основное обвинение заключалось в том, что выплата Сторми Дэниелс была неправильно отражена в финансовой отчетности кампании как оплата юридических услуг, что является нарушением законодательства штата Нью-Йорк о деловой документации.

Следователи утверждали, что такие действия были предприняты с целью скрыть компрометирующую информацию, которая могла повлиять на исход выборов 2016 года.

Судебный процесс начался в мае 2024 года и проходил в условиях повышенного внимания со стороны СМИ и общественности. Сам Трамп неоднократно заявлял, что все обвинения против него являются политически мотивированными и направлены на его дискредитацию как кандидата на предстоящих президентских выборах. Суд присяжных признал экс-президента виновным по всем пунктам обвинения. Однако вынесение приговора несколько раз откладывалось из-за сложной политической обстановки и приближающихся выборов 2024 года.

Афера, мистификация, фарс

10 января после оглашения приговора Дональд Трамп назвал дело против себя «продолжением охоты на ведьм» и очередной попыткой политических оппонентов помешать его возвращению в Белый дом. Он заявил, что решение по делу Сторми Дэниелс свидетельствует о бессмысленности и безосновательности этого судебного процесса.

«Меня приговорили к полному освобождению от обязательств. Один только этот результат доказывает, что, как говорят все правоведы и эксперты-юристы, никакого дела нет, и его никогда не было, и всю эту аферу необходимо отвергнуть», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, в деле против него «не было ни преступления, ни ущерба, ни доказательств, ни фактов, к закону оно не имело никакого отношения».

«Сегодняшнее мероприятие было отвратительным фарсом, и теперь, когда оно закончилось, мы обжалуем эту мистификацию, совершенно безосновательную, и восстановим доверие американцев к нашей великой системе правосудия», — пообещал избранный президент.

Другие дела

В отношении Дональда Трампа проводится расследование за возможное вмешательство в результаты президентских выборов 2020 года. В центре внимания находится телефонный звонок Трампа к секретарю штата Джорджия, в котором он якобы пытался убедить его найти недостающие голоса для изменения исхода выборов. Это расследование может привести к обвинениям в манипуляциях с результатами выборов и нарушении избирательных прав.

Также продолжается расследование по делу о незаконном хранении секретных документов. В августе 2022 года ФБР провело обыск в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго и изъяло сотни документов с грифом «секретно». Это нарушение федеральных законов, требующих от бывших президентов передавать все государственные материалы в Национальный архив.