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Климатолог назвал причиной аномально теплого января взрывы на «Севпотоках»

Климатолог Терешонок связал аномальное тепло января с авариями на «Севпотоках»
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Swedish Coast Guard/AP

Аномально теплому январю могли поспособствовать выбросы газа после аварий на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в 2022 году, заявил агентству «Москва» климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок.

Он сказал, что никто не мог предсказать, что январь »станет самым жарким в этом году».

«Я утверждаю, что, кроме Эль-Ниньо (природное явление, когда при смене фаз океанских течений поток тепла идет из океана в атмосферу), немалую роль оказала ситуация с «Северными потоками». Это газ, который дал в десятки, а то и в сотни раз больше парникового эффекта, чем углекислый газ. Как раз прошло время, и состоялась такая ситуация», — сообщил климатолог.

Он добавил, что, по мнению некоторых специалистов, этих выбросов газа слишком мало для таких температурных изменений, но он не согласен с такой точкой зрения, поэтому призывает искать виновных.

Взрывы на «Северных потоках» произошли на участке в Балтийском море около датского острова Борнхольм в ночь на 26 сентября 2022 года. Первый был зафиксирован юго-восточнее острова в 02:00, второй и третий — к северо-востоку от Борнхольма около 19:00 того же дня. Wall Street Journal узнала, что в мае 2022 года несколько высокопоставленных украинских военных и бизнесменов якобы собрались для празднования успеха на фронте. Тогда у них и возникла идея уничтожить «Северные потоки». Для ее реализации нашли $300 тыс. и неназванного генерала, который взял на себя организацию подрыва.

Ранее в Москве был побит температурный рекорд 111-летней давности.

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