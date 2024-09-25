Вид на утечку газа из газопровода «Северный поток» с самолета в Дании, 30 сентября 2022 года

«Мы в правовом государстве»: ФРГ выдала ордера на арест по делу о взрывах «Северных потоков» Spiegel: «Северные потоки» взорвали после одобрения экс-главкома ВСУ Залужного

Представитель кабмина Германии Хебештрайт подтвердил, что ФРГ выдала ордера на арест по делу о подрыве «Северных потоков». Ранее немецкие СМИ сообщали, что Берлин отправил один из ордеров Варшаве, однако Польша отказалась выдавать подозреваемого в причастности к диверсии украинца. Тем временем Spiegel сообщил, что теракты организовал экс-офицер сил спецопераций ВСУ Червинский с одобрения главкома Залужного, а президент Украины Зеленский не был поставлен в известность о подготовке диверсии. Глава МИД Венгрии Сийярто уже заявил, что так называемые расследования взрывов на газопроводах больше похожи на шутку, а не на серьезные мероприятия.

Правительство Германии подтвердило выдачу ордеров на арест по делу о взрывах на «Северных потоках». Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Это обычное дело в правовом государстве, и затем должна быть процедура, и в конце этой процедуры выносится приговор, и тогда можно высказаться по этому поводу, после этого приговора», — заявил Хебештрайт.

Официальный представитель правительства Германии также еще раз подчеркнул, что расследованием дела занимается Генеральная прокуратура ФРГ.

В августе немецкие СМИ писали, что ведомство подозревает в причастности к диверсии на «Северных потоках» украинских инструкторов по дайвингу и даже выдало ордер на арест одного из них. По данным газеты Suddeutsche Zeitung, речь шла о Владимире З. — сотруднике школы подводного плавания, который в последнее время проживал в Польше.

Der Spiegel после этого написал, что Берлин передал Варшаве европейский ордер на арест украинца еще 21 июня. Польская прокуратура, как сообщило издание, сразу дала понять, что готова арестовать подозреваемого, но никаких реальных действий за этим не последовало. Впоследствии Польша в кулуарах правительственных консультаций показала нежелание сотрудничать по этому вопросу. Вместе с тем в июле Владимир З. покинул страну, из чего немецкие СМИ сделали вывод, что его могли предупредить об опасности.

«Расследования больше похожи на шутку»

14 сентября канцлер Германии Олаф Шольц назвал взрывы на газопроводах террористическим актом и заявил, что виновные в них должны быть привлечены к ответственности. Шольц призвал все органы безопасности и федеральную прокуратуру провести расследование без оглядки на кого-либо и пообещал, что «ничего не будет скрыто».

При этом в преддверии годовщины диверсии посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев рассказал, что обращения российской стороны по делу о подрывах остаются без ответов.

«Власти ФРГ продолжают отмалчиваться, ссылаясь на компетенцию Генпрокуратуры. Последняя комментариев не дает. Наши многочисленные обращения по дипломатическим каналам, запросы о правовой помощи, призывы в рамках международных организаций, включая Совет Безопасности ООН, остаются без ответа по существу. Формальные отписки предлагают нам ждать дальше, доверившись посулам о «беспристрастности и независимости» следствия», — заявил Нечаев.

Глава МИД Венгрии Петр Сийярто также заявил, что так называемые расследования взрывов на «Северных потоках» похожи на шутку или трагедию, а не на серьезные мероприятия.

«Возмутительно, что по прошествии двух лет никто ничего не говорит, никакого серьезного расследования не проводилось. <…> Если бы проводилось настоящее, серьезное расследование, уже должен был быть какой-то результат.

То, что происходит, несерьезно и возмутительно. Так не должно быть»,

— подчеркнул дипломат в интервью РИА Новости.

Новые подробности

Одновременно с этим журнал Der Spiegel привел новые подробности о подрыве газопроводов. Данные издания несколько расходятся с информацией, которую ранее публиковал The Wall Street Journal.

Так, Der Spiegel утверждает, что планы о совершении диверсии возникли «еще за годы» до начала спецоперации России на Украине.

Группа, осуществившая подрывы, якобы в основном состояла из гражданских лиц. В нее вошли несколько дайверов, шкипер, а приказы на борту арендованной яхты «Андромеда» отдавал профессиональный военный. Среди диверсантов, по данным издания, была одна женщина. Руководил ими и готовил к операции экс-офицер сил спецопераций ВСУ Роман Червинский.

Журнал пишет, что в ходе собственного расследования им удалось установить личности участников группы, однако раскрывать их Der Spiegel не намерен.

Издание также утверждает, что план операции одобрил лично Валерий Залужный, на тот момент главнокомандующий ВСУ. При этом президент Украины Владимир Зеленский якобы не был проинформирован.

По данным Der Spiegel, финансировали диверсию за счет частных средств. Операция обошлась в почти $300 тыс. Кроме этого, журнал отмечает, что США якобы пытались не допустить ее проведения, но безрезультатно.