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Синоптик объяснил, чем вызван аномальный температурный режим в Москве

Синоптик Вильфанд: воздушные массы из Африки повлияли на погоду в Москве
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Аномально теплый температурный режим в Москве на неделе с 27 января вызван перемещением воздушных масс из Африки. Об этом в беседе с RT рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на фоне этого супервысокие температуры ожидаются на всей европейской территории России. Он подчеркнул, что температура воздуха в зимний период всегда определяется направлением перемещения воздуха.

«И вот воздушные массы с Африки привели к тому, что вчера температура была на 9°С выше нормы. Сегодня рекорд побит ночью. Уже в ноль часов температура была +3,2°С. До этого только в 1914 году максимальные значения были +3°С. То есть рекорд 110-летней давности», — рассказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что температура в столице будет и дальше повышаться.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова до этого говорила, что температура воздуха в ночь на 26 января в Москве обновила рекорд 1986 года, воздух на метеостанции ВДНХ прогрелся до +1,1°C. Синоптик уточнила, что к 9 утра на всей территории Москвы температура стала положительной. 27 января ожидается рекорд дневной температуры.

Ранее Вильфанд допустил, что январь 2025 года в Москве может стать самым теплым в истории.

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