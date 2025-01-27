Снежный покров полностью растаял в Московской области

Снежный покров в Московской области почти растаял, сообщил в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Снежный покров в Подмосковье растаял везде. В Москве тоже 0 сантиметров. Единственный бастион зимы сохранился в Тушино — 3 сантиметра», — говорится в посте.

До этого главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что метеорологическая весна придет в Москву несколько раз, окончательное ее наступление прогнозируется в середине марта. Специалист также отметила, что, по предварительным данным, март в столице обещает быть с положительной аномалией.

Тем временем эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин предупредил, что зимы в Москве через 40-50 лет потеплеют еще примерно на три градуса. Некоторые из них, добавил он, возможно, будут совсем без снега.

Ранее ученые спрогнозировали, какой будет погода в России в течение всего 2025 года.

Так, ранней весны в 2025 году ждать не стоит. В марте ожидается температурный режим в пределах климатической нормы. Однако в Якутии и на юге Дальневосточного федерального округа прогнозируются плюсовые отклонения в весенний период.

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