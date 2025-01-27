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Вильфанд допустил, что январь 2025 года в Москве может стать самым теплым в истории

Вильфанд: январь 2025 года в Москве станет самым теплым в истории
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Илья Питалев/РИА Новости

Январь 2025 года в Москве может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С вероятностью, превышающей 99%, можно прогнозировать, что нынешний январь будет самым жарким за весь период наблюдения», — сказал специалист.

Вильфанд добавил, что прошлый рекорд был зафиксирован в 2020 году. Тогда средняя месячная температура воздуха в январе составила 0°C. Однако в текущем году показатель может получить положительные значения, отметил руководитель Гидрометцентра.

Несколькими часами ранее Вильфанд сообщил, что в Москве температура с началом новых метеорологических суток достигла рекордного значения для 27 января, отмеченного 111 лет назад. По его словам, столбики термометров поднялись до отметки +3°C ровно.

24 января в центре погоды «Фобос» рассказали, что январь в Москве завершится необычайным потеплением. В понедельник, 27 января, температура воздуха достигнет +4°C, что почти на градус выше рекорда, установленного более ста лет назад — в 1923 году.

Ранее синоптик спрогнозировала аномальную весну в столице.

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