В Москве во время ремонта в магазине на мужчину упала стена

В Москве мужчину извлекли из-под рухнувшей на него стены магазина

В Москве сотрудники МЧС помогли мужчине выбраться из-под завала. Об этом сообщает управление ведомства по столице.

Инцидент произошел на Кантемировской улице. В магазине, который расположен на первом этаже жилого дома, проходили ремонтные работы. В какой-то момент в помещении обрушилась стена, под которой оказался один человек. Пострадавшего извлекли из-под завалов.

«Он передан врачам. Угрозы дальнейшего обрушения нет», – сообщается в публикации.

Информация о состоянии пострадавшего не уточняется.

До этого в США, в штате Огайо, обрушился крупный бункер. Он был частью трех зернохранилищ, принадлежавших местной компании.

Обрушение произошло вечером, когда на объекте не было людей. По словам представителя компании, на других зданиях около бункера заметили повреждения.

Еще одно обрушение здания произошло в Сиднее. Во время работы экскаватора на стройке частично разрушилось десятиэтажное здание. Работник, который находился внутри техники, смог бы выбраться, но ему сказали оставаться на месте, чтобы здание не рухнуло полностью.

Ранее в Татарстане рабочий упал с шестого этажа на стройке и выжил.