В США обрушилось огромное зернохранилище

В штате Огайо в США обрушился крупный зерновой бункер с объемом в 1 млн бушелей, что соответствует примерно 25,4 тыс. тонн. Об этом сообщает «Красная Весна» со ссылкой на издание World Grain.

Отмечается, что инцидент произошел в Толедо вечером, когда на объекте никого не было. Бункер являлся частью трех зернохранилищ, которые принадлежат компании Andersons. Представитель организации заявил, что на зданиях, соседствующих с обрушившимся бункером, были зафиксированы повреждения. По данным World Grain, компания занимает седьмое место по объему хранения зерна в США.

Уточняется, что эксперты уже проводят расследование случившегося.

В декабре мост у города Корваллис в американском штате Орегон обрушился во время движения грузового поезда, один вагон упал в реку. Местных жителей попросили избегать места происшествия и не заходить в реку, поскольку в воду мог попасть карбамид.

Ранее в США обрушилась инсталляция Lego.