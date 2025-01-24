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Эстонская православная церковь сменит название

В Таллинской епархии сообщили о смене названия у Эстонской православной церкви
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Сергей Субботин/РИА Новости

Эстонская православная церковь решила изменить название, добавив в него слово «христианская». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на викария Таллинской епархии ЭПЦ, епископа Тартуского Даниила.

«Мы подали заявление на регистрацию нового названия — Эстонская христианская православная церковь. Этот шаг еще больше подчеркивает местную идентичность церкви и показывает, что мы действуем в соответствии с законами Эстонской Республики», — заявил клирик.

Он также прокомментировал поступившее накануне предложение обязать ЭПЦ выйти из подчинения Московского патриархата. По словам Даниила, такой разрыв связей является «канонически незаконным».

В ноябре эстонское МВД выразило намерение запретить каноническую Эстонскую православную церковь с целью «исключить возможность деятельности, противоречащей общепринятым принципам международного права».

23 января кабмин Эстонии одобрил предложенный министерством законопроект о выходе ЭПЦ из подчинения Московского патриархата и направил его в парламент.

Ранее на Украине монастырь канонической УПЦ передали заповеднику.

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