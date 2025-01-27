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В Ростове-на-Дону арестовали подозреваемых в похищении военных

ФСБ: суд в Ростове-на-Дону арестовал подозреваемых в похищении военных РФ
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Ленинский суд Ростова-на-Дону принял решение об аресте 11 участников преступной группировки, которые подозреваются в похищении военнослужащих и вымогательстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УФСБ России по Ростовской области.

По словам собеседника агентства, мера пресечения будет действовать до 18 марта текущего года.

24 января стало известно о задержании организатора и десяти участников преступной группировки. Они привлекли к «работе» двух девочек-подростков, которые знакомились с военными, намекая им на интимную связь. После этого солдат похищали злоумышленники под видом полицейских и требовали с них порядка 3 млн рублей, чтобы не возбуждать уголовное дело за совращение несовершеннолетних.

Кроме того, мошенники занимались вымогательством денег у предпринимателей в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской, Запорожской и Ростовской областях.

В марте прошлого года в Кургане осудили 11 членов организованной преступной группировки, вовлекавшей подростков в проституцию.

Ранее в ФСБ раскрыли подробности дела приговоренного к 17 годам колонии россиянина, который планировал передать секретные данные разведке США.

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