В Ростовской области задержали банду, похищавшую участников СВО

Сотрудники ФСБ Ростовской области задержали членов преступной группировки, которые похищали участников СВО и требовали у них деньги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Силовики утверждают, что преступники привлекли к «работе» двух девочек-подростков: те знакомились с военными, намекая им на интимную связь. После этого солдат похищали злоумышленники под видом полицейских и требовали порядка 3 млн рублей, чтобы не возбуждать уголовное дело за совращение несовершеннолетних.

Также 24 января ФСБ сообщила о задержании в Краснодарском крае командира воздушного судна по подозрению в совершении государственной измены.

По данным спецслужб, гражданин России 1968 года рождения по собственной воле связался с волонтером, который собирал деньги для финансирования Вооруженных сил Украины. Получив необходимые инструкции, мужчина через интернет-сервис обмена электронных денег и криптовалют перевел средства на указанный расчетный счет.

Ранее в ФСБ раскрыли подробности дела приговоренного к 17 годам колонии россиянина, который планировал передать секретные данные разведке США.