В ФСБ раскрыли подробности дела приговоренного к 17 годам колонии россиянина

Россиянин Дмитрий Шатресов, приговоренный к 17 годам колонии по обвинению в госизмене, планировал передать разведке США секретные сведения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по Москве и Московской области.

«Установлено, что Шатресов Д.А., располагая сведениями, полученными незаконным путем и составляющими гостайну, руководствуясь преступным умыслом, намеревался передать их представителю американской разведки», — говорится в сообщении ведомства.

В ФСБ добавили, что россиянин был задержан в январе 2024 года. По данным ведомства, тогда он попытался передать секретные материалы.

Московский городской суд приговорил Шатресова к лишению свободы накануне. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначили штраф и ограничение свободы на один год.

16 января Верховный суд Республики Северная Осетия — Алания вынес приговор жителю Новоалтайска, признанному виновным в госизмене. По данным следствия, молодой человек 2003 года рождения планировал присоединиться к ВСУ и участвовать в боевых действиях против России.

Ранее жителя Бурятии признали виновным в госизмене.