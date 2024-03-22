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Членам ОПГ, вовлекавшей подростков в проституцию, вынесли приговор

В Кургане осудили членов ОПГ, вовлекавшей подростков в проституцию

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Depositphotos

В Кургане осудили 11 членов организованной преступной группировки (ОПГ), вовлекавшей подростков в проституцию. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на систему ГАС «Правосудие».

По информации агентства, члены ОПГ способствовали работе организации, вовлекавшей людей в проституцию. При этом они знали, что в этом принимают участие несовершеннолетние — в преступных эпизодах фигурирует 15 подростков. Отмечается, что желающих прекратить работу в фирме запугивали либо применяли в их отношении физическую силу.

Курганский городской суд признал подсудимых виновными в совершении преступления. Четверых мужчин отправили в колонию общего режима на сроки от 3,5 до 4,5 лет. Еще четверо водителей получили условные сроки от 2 лет и 2 месяцев до 2 лет и 4 месяцев. Вовлекавшая несовершеннолетних в проституцию женщина получила 3 года колонии, но отбывать срок она начнет, когда ее ребенку исполнится 14 лет. Еще двум участникам, которые не знали о возрасте девушек, назначили штрафы от 110 до 120 тысяч рублей.

Ранее в Башкирии женщина похитила подругу и вынудила ее заниматься проституцией.

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