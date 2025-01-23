Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

17-летний студент подмосковного колледжа стал инвалидом из-за взрыва во время опыта

В Подмосковье 17-летний подросток пострадал из-за устроенного им взрыва
close
Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье 17-летний юноша серьезно пострадал при взрыве патрона от противогаза. Об этом сообщает mk.ru.

Несчастный случай произошел днем 22 января в поселке Томилино. Трое несовершеннолетних решили провести на местном радиополе эксперимент. Они залили горючую жидкость в патрон от противогаза и подожгли его. Раздался взрыв, в результате которого один из подростков получил серьезные ранения. В тяжелом состоянии его госпитализировали.

Он получил оскольчатые ранения головы, лица и груди. Кроме того, у него иссечен половой орган и повреждена печень. Врачи считают, что пострадавший останется инвалидом. Молодой человек приехал в Подмосковье из Дагестана вместе с младшим братом, в 2023 году они потеряли мать, в последнее время учились в техникуме на автомехаников.

Как стало известно позднее, эксперимент предложил провести 18-летний друг пострадавшего, в его отношении уже возбудили уголовное дело. Оказалось, что раненый находился ближе всех к эпицентру взрыва, так как решил ускорить процесс горения. Для этого он подошел к колбе, присел и попытался размешать содержимое палочкой.

Ранее в Нижнем Новгороде 15-летний подросток пострадал от взрыва гранаты на уроке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами