17-летний студент подмосковного колледжа стал инвалидом из-за взрыва во время опыта

В Подмосковье 17-летний юноша серьезно пострадал при взрыве патрона от противогаза. Об этом сообщает mk.ru.

Несчастный случай произошел днем 22 января в поселке Томилино. Трое несовершеннолетних решили провести на местном радиополе эксперимент. Они залили горючую жидкость в патрон от противогаза и подожгли его. Раздался взрыв, в результате которого один из подростков получил серьезные ранения. В тяжелом состоянии его госпитализировали.

Он получил оскольчатые ранения головы, лица и груди. Кроме того, у него иссечен половой орган и повреждена печень. Врачи считают, что пострадавший останется инвалидом. Молодой человек приехал в Подмосковье из Дагестана вместе с младшим братом, в 2023 году они потеряли мать, в последнее время учились в техникуме на автомехаников.

Как стало известно позднее, эксперимент предложил провести 18-летний друг пострадавшего, в его отношении уже возбудили уголовное дело. Оказалось, что раненый находился ближе всех к эпицентру взрыва, так как решил ускорить процесс горения. Для этого он подошел к колбе, присел и попытался размешать содержимое палочкой.

Ранее в Нижнем Новгороде 15-летний подросток пострадал от взрыва гранаты на уроке.