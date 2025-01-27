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В Петербурге мужчина чуть не лишился руки, взорвав петарду в квартире

«78.ru»: в Петербурге мужчине разорвало руку взрывом петарды
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Житель Петербурга решил взорвать петарду в квартире и попал в больницу с рваными ранами на руке. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в квартире на набережной Обводного канала, уроженец Подмосковья решил зажечь в помещении петарду. Пиротехника взорвалась у мужчины в руке, пострадавшему потребовалась медицинская помощь, он госпитализирован с рваными ранами кисти левой руки.

Подробности о его состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что в Сочи восьмилетний мальчик серьезно пострадал после взрыва петарды. Ребенок нашел дома пиротехнику, которую приобрела его мать, и решил развлечься. Он самостоятельно поджег петарду и держал ее в руках, а когда она упала, поднял ее. В итоге та взорвалась у него в руке. В результате случившегося мальчику оторвало два пальца на левой руке. Также несовершеннолетний получил контузию глаза, у него травмировано лицо.

Ранее в Кургане ребенок лишился пальца после взрыва петарды.

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