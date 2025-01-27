Суд арестовал экс-советника губернатора Тюменской области за взятку

Суд арестовал экс-советника губернатора Тюменской области и бывшего силовика Евгения Филиповича за получение взятки в размере 5 млн рублей. Об этом сообщает E1.RU.

По данным источника, Филипович пообещал покровительство местному бизнесмену за нелегальную вырубку леса в регионе. За 5 миллионов рублей он обещал защиту от уголовного дела. Было также обещано, что у полиции не будет претензий к данной незаконной деятельности.

«Но как только те начали рубить и вывозить лес, то были пойманы полицией. Коммерсанты поняли, что это очередной развод, и сдали их. Филипович был задержан оперативниками в салоне автомобиля при передаче денег», — сообщил источник.

Недавно в Челябинской области местный чиновник получил восемь лет колонии за взятки от бизнесменов. Предприниматели заплатили ему 2,6 млн рублей для помощи в конкурсах и заключении контрактов.

До этого суд освободил от наказания начальника военного госпиталя, осужденного за взятку. Он отправился в зону военной операции на Украине.

Ранее чиновнице краснодарского Роспотребнадзора и ее подчиненным вынесли приговор за взятки.