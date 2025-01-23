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Суд освободил от наказания начальника военного госпиталя, осужденного за взятку

Осужденный к штрафу за взятку начальник госпиталя отправился в зону спецоперации
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Shutterstock

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону освободил от наказания начальника майкопского военного госпиталя Владимира Карпова, осужденного за взятку от раненого военного. Он отправился в зону военной операции на Украине, сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, в октябре 2022 — марте 2023 года Карпов передал одному раненому военнослужащему через другого, что ему откажут в получении единовременной выплаты по ранению. Начальник госпиталя пообещал помочь с документами за плату в один миллион рублей. Военный, отмечает агентство, согласился.

Суд признал Карпова виновным. В сентябре 2024 года его приговорили к штрафу в 2,5 млн руб. и конфискации полученного миллиона по статье о получении взятки.

Защита обжаловала приговор, но жалобу оставили без удовлетворения. Однако в связи с решением начальника военного госпиталя отправиться в зону конфликта приговор был пересмотрен и его освободили от наказания.

До этого сообщалось, что осужденный за коррупцию командующий 1-й армией ПВО Константин Огиенко попросил отправить его в зону военной операции.

Ранее власти лишили заключенных выплат за подписание контракта с Минобороны.

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